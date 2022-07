Nadal si ritira da Wimbledon: «​Non ha senso giocare con questo dolore»

Rafael Nadal ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Wimbledon. Lo spagnolo non giocherà la semifinale contro Nick Kyrgios per l'infortunio ai muscoli addominali. «Ci ho pensato molto - ha detto in una conferenza stampa in corso in questi minuti - ma non ha senso giocare. Credo che non posso continuare a giocare con questo dolore».

Nadal si ritira, l'infortunio

«Ho uno strappo addominale e il mio infortunio potrebbe solo peggiorare - ha detto ancora Nadal - e ho preso la decisione che vi ho appena detto perché in queste condizioni per me sarebbe impossibile vincere qualsiasi incontro. E poi non posso rischiare di rimanere fermo per due o tre mesi. Per me è stata una decisione difficile, è dura, ma devo conviverci. Però sono molto triste, e non aggiungo altro».