Nadal vince il 21° Slam: nessuno mai come lui. Medvedev ko al quinto set (era in vantaggio 2-0) nella finale Australian Open

Rafa dei miracoli. Lo spagnolo Rafael Nadal ha vinto gli Australian Open 2022: battuto Daniil Medvedev al quinto, con il punteggio di 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5 al termine di un match epico - durato 5h24' - in cui è riuscito a rimontare da sotto due set. Nessuno come Nadal, ora a 21 trofei Slam, uno in più di Novak Djokovic e Roger Federer. Per Nadal, 35 anni, si tratta “solo” del secondo titolo a Melbourne dopo quello conquistato nel 2009, tredici anni fa. Ma è quello che l’ha fatto entrare nella storia del suo sport.

Aspettavamo il record di Novak – escluso dal torneo per la nota querelle sui vaccini - e invece ora appartiene a Rafa. Il mondo del tennis è senza parole dinanzi all’ennesima resurrezione del campione maiorchino. Solo pochi mesi fa, infatti, Nadal doveva rinunciare agli US Open a causa dell'infortunio cronico al piede sinistro. A settembre, per dire, si era sottoposto a un trattamento a Barcellona che prevedeva un piccolo intervento chirurgico. Addirittura, Rafa aveva pubblicato sui social una fotografia in cui si appoggiava alle stampelle con la gamba ingessata. Poi, dopo il torneo di Abu Dhabi di fine 2021, si è preso pure il covid insieme a buona parte del suo team e, per questo, ha dovuto ritardare la partenza per l’Australia. Fino al miracolo di oggi, l’ennesimo, di un campione che non conosce limiti e risorge sempre da ogni logorio fisico.

Nadal: «Una delle partite più emozionanti della mia vita»

«E’ stata una delle partite più emozionanti della mia vita. Non so cosa dire…è incredibile, un mese e mezzo fa non sapevo se sarei tornato sul tour a giocare». Così Nadal dopo lo straordinario risultato. «Oggi sono vicino a questo trofeo, e non sapete quanto ho lottato per essere qui. Ringrazio quelli che mi hanno incoraggiato da quando sono atterrato a Melbourne. Senza dubbio è uno dei momenti più emozionanti della carriera. Queste tre settimane resteranno nel mio cuore per il resto della vita. L’ultimo anno e mezzo è stato difficile per me. Senza il mio team tutto questo non sarebbe stato possibile. Un mese e mezzo fa vi avrei detto che questo sarebbe stato il mio ultimo Australian Open, adesso non vi dico tutto questo. Continuerò a dare il massimo per tornare il prossimo anno».