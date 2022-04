Muore dopo una lite ex giocatore di rugby a 13 in Francia: Jonathan Robbo aveva 33 anni

Un ex giocatore 33enne di "rugby a 13" è morto a Perpignan, nel sud della Francia, per le conseguenze di una lite con un diciannovenne avvenuta il 4 aprile. Jonathan Robba lascia la moglie e un figlio di 13 anni: fino a due anni fa aveva giocato nel Baroudeurs de Pia dopo aver militato, nel ruolo di ala, anche in altre formazioni minori delle zone del Linguadoca, del Rossiglione e del Midi-Pirenei in cui resiste una forte passione per questo "codice" (rugby league) meno praticato della palla ovale che prevede appunto solo 13 giocatori in campo. Non esiste, in pratica, la fase della mischia come nel più diffuso rugby a 15, quello del Sei Nazioni.

La procura della Repubblica attende il risultato dell'autopsia: dalle prime ricostruzioni l'ex ala, amante anche della boxe e titolare di un'impresa specializzata nell'installazione di tende, aveva avuto una prima lite, solo verbale, con un giovane con il quale si era poi rivisto il 4 aprile. E in questa occasione si era passati alla mani. Poi il ricovero in ospedale in condizioni gravissime per una commozione cerabrale.