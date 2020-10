Europei di mtb, oro al sestetto azzurro "made in Nordest"

Il secondo posto conquistato dall'Italia ai recenti Mondiali di mountain-bike a Leogang (Austria) nella specialità Team Relay (staffetta composta da 3 donne e 3 uomini) aveva lasciato un po' di amaro in bocca, ma ieri la squadra azzurra si è prontamente riscattata centrando in pieno l'ambito oro in occasione dei Campionati Europei del settore iniziati oggi al Monte Tamaro (Svizzera).

Un successo costruito dal sestetto azzurro che era formato anche da tre atleti del NordEst: il goriziano Luca Braidot, l'altoatesina Eva Lechner e la vicentina di Arzignano, Marika Tovo e quindi dai valdostani Filippo Agostinacchio e Nicole Pesse e dal lecchese Juri Zanotti. Medagia d'oro che è stata conquistata superando la favoritissima Francia, reduce dal titolo iridato e ai padroni di casa della Svizzera.

