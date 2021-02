Softball in lutto: è morto il ct dell'Italia Obletter, aveva guidato le azzurre al pass per Tokyo

Lutto nel mondo dello sport italiano. Il softball piange la scomparsa del suo rappresentante più emblematico: il covid, in pochi giorni, ha portato via Enrico Obletter, creatore, mente e cuore, del progetto che, in tre anni, ha collocato l’Italia nell’élite assoluta della ‘palla gialla’ mondiale, con la conquista del titolo europeo e della qualificazione per i Giochi di Tokyo.

Il presidente della Fibs Andrea Marcon, che è rimasto in continuo contatto per gli aggiornamenti nelle ultime, drammatiche giornate, ha affidato ad una lettera pubblicata sul sito della federazione le parole di commiato da chi è stato più di un collaboratore e un amico. «Caro Enrico, in queste ore, da quando ho ricevuto la notizia del peggioramento delle tue condizioni cliniche, continuo a leggere e rileggere gli ultimi messaggi che ci siamo scambiati - scrive Marcon - Messaggi di affetto, legati all'amicizia che ci lega da ormai 30 anni e dal tuo voler essermi vicino in questi mesi così complicati. Parlare di te non è facile perché nel mio ruolo dovrei ricordare il grande allenatore, il condottiero che più di ogni altro in Italia ha saputo portare in trionfo le squadre che ha allenato. E invece non riesco a pensare agli scudetti, alle coppe, ai titoli concla Nazionale e alla Qualificazione Olimpica. Non ci riesco perché davanti ai miei occhi ho solo l'uomo generoso, dal cuore grande e sincero. (...) Caro Enrico, rileggo ancora i tuoi messaggi e, dal profondo del mio cuore, ti dico che sono immensamente orgoglioso di averti avuto come allenatore della mia Nazionale. Fai buon viaggio fratellone. Ti voglio bene».

