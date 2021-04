Atp Montecarlo, Musetti eliminato al primo turno. L'azzurro cede a Karatsev per 6-3, 6-4

È già finita l'avventura al Masters 1000 di Montecarlo, per Lorenzo Musetti. L'azzurro esce di scena al primo turno del torneo Atp - con campi in terra e un montepremi da 2.082.960 euro - dopo aver ceduto al russo Aslan Karatsev, numero 29 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 29 minuti. Il match tra Karatsev e Musetti - che al momento si trova in numero 84a posizione nel ranking mondiale - è ripreso dopo una sospensione che è durata oltre quattro ore e mezza a causa della pioggia. Che è iniziata a cadere durante il primo set, quando il risultato era di 4-3 a favore del russo.

