Montecarlo, Dimitrov semifinalista: affronterà Nadal

Grigor Dimitrov è il primo semifinalista del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 4.872.105 euro). Il bulgaro, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, sconfigge il belga David Goffin, numero 10 del ranking Atp e 6 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-5) in un'ora e 46 minuti.



Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del torneo di Montecarlo. Ai quarti il n.1 del ranking ha battuto con un perentorio 6-0 6-2 il tedesco Dominic Thiem in un'ora ed otto minuti di gioco. Domani in semifinale - la tredicesima per lui a Montecarlo - Nadal troverà dall'altra parte della rete il bulgaro Grigor Dimitrov che ha battuto per 6-4 7-6(5), in poco più di un'ora e tre quarti di gioco, il belga David Goffin.