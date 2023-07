Mondiali di nuoto, altre medaglie per l'Italia: Ceccon d'oro nei 50 farfalla, argento per Martinenghi nei 100 rana

Ancora medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. In Giappone il vicentino (è di Thiene) Thomas Ceccon ha conquistato l'oro nei 50 metri farfalla, vincendo in 22"68 e stabilendo anche il record italiano. «Sono contentissimo, forse volevo più questa che quella nei 100 dorso», ha detto l'azzurro, «ringrazio i fisioterapisti che in questi venti minuti mi hanno aiutato, è stata una cosa fantastica.

Sono meno stanco adesso - ammette l'azzurro ai microfoni della Rai - che dopo i 100 dorso, sono campione del mondo e sono molto contento. Una gara molto buona».

Mondiali di nuoto, domani le gare di tuffi dalle grandi altezze

Prima di Ceccon ci aveva pensato Nicolò Martinenghi a far esultare l'Italia. Il nuotatore ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 metri rana, raggiungendo il secondo posto ex aequo con il tempo di 58"72 insieme all'olandese Arno Kamminga e allo statunitense Nic Fink. Oro al cinese Halyang Qin.

I complimenti di Zaia

«Thomas Ceccon, ancora lui, ancora oro mondiale a Fukuoka dopo quello di Budapest 2022 nei 100 dorso. Stavolta il metallo più pregiato è arrivato nei 50 farfalla, a dimostrazione che questo campione veneto è dotato di straordinaria versatilità. Complimenti da tutti gli sportivi, e dal suo Veneto in particolare». Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, saluta la vittoria del nuotatore vicentino nella finale dei 50 metri farfalla ai mondiali di nuoto in corso in Giappone. «Ceccon ci ha abituato da tempo a salire sui gradini più alti del podio - conclude il governatore - ma con questa costanza ci sono da aspettarsi molti altri allori e già oggi possiamo parlare di un campione puro che è entrato nella storia nel nuoto italiano e veneto».