Mondiali nuoto vasca corta: Paltrinieri oro nei 1500 stile libero. Oro per gli azzurri anche nella staffetta 4x100 stile libero maschile

Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'oro nei 1500 stile libero ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Il 28enne emiliano tocca in 14'16«88 davanti al francese Damien Joly (14'19»62) al norvegese Henrik Christiansen (14'24«08). Paltrinieri torna a vincere i 1500 stile libero ai mondiali in vasca corta a distanza di 8 anni, diventando il primo italiano a conquistare per la seconda volta un titolo iridato in vasca da 25 metri.

L'Italia vince anche la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 stile libero maschile ai campionati del mondo in vasca corta di Melbourne. Il quartetto azzurro composto da Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon realizza anche il nuovo primato mondiale con il tempo di 3'02«75 precedendo i padroni di casa dell'Australia (3'04»63) e gli Stati Uniti (3'05«09).

