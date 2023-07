Mondiali di nuoto, altre medaglie per l'Italia: Ceccon d'oro nei 50 farfalla, argento per Martinenghi nei 100 rana

Ancora medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. In Giappone il vicentino (è di Thiene) Thomas Ceccon ha conquistato l'oro nei 50 metri farfalla, vincendo in 22"68 e stabilendo anche il record italiano. «Sono contentissimo, forse volevo più questa che quella nei 100 dorso», ha detto l'azzurro, «ringrazio i fisioterapisti che in questi venti minuti mi hanno aiutato, è stata una cosa fantastica.

Sono meno stanco adesso - ammette l'azzurro ai microfoni della Rai - che dopo i 100 dorso, sono campione del mondo e sono molto contento. Una gara molto buona».

Mondiali di nuoto, domani le gare di tuffi dalle grandi altezze

Prima di Ceccon ci aveva pensato Nicolò Martinenghi a far esultare l'Italia. Il nuotatore ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 metri rana, raggiungendo il secondo posto ex aequo con il tempo di 58"72 insieme all'olandese Arno Kamminga e allo statunitense Nic Fink. Oro al cinese Halyang Qin.