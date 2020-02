Mondiali di ciclocross, Van der Poel super favorito. Lechner settima mentre Roma pensa alla Coppa del Mondo

Tutto è pronto per la gara più attesa del mondiale di ciclocross che a Dubendorf in Svizzera, vede Mathieu Van der Poel super favorito.

Il campione olandese figlio e nipote d’arte, cercherà di conquistare il suo terzo titolo iridato, dopo quelli del 2015 e 2019, che si aggiungono ad un argento e un bronzo e una Coppa del Mondo. Atleta straordinario Van der Poel, nel suo palmares vanta anche un argento ai Campionati Europei su strada nel 2018 e la vittoria alla Amstel Gold Race la scorsa stagione. Per lui in 63 corse fatte le vittorie sono 60. Sarà la stella che tutti aspettano e che in questa stagione conta 14 successi consecutivi e la voglia di arrivare a vincere l’oro olimpico a Tokyo, nella Mountain Bike, ma prima verrà in Italia per Strade Bianche e Milano-Sanremo. Sarà Domani una guerra aperta tra Belgio e Olanda, con 7 atleti per nazione, che su un percorso non particolarmente tecnico, si giocheranno la maglia arcobaleno. I giganti del ciclocross domani si sfideranno e oltre al campione orange che potrà contare anche sulla presenza del fratello David, non vanno dimenticati Van der Haar, e Van der Kessel. Il Belgio schiererà i suoi campioni e tra questi vedremo Toon Aerts, Wout Van Aert ed Eli Yserbit. Attenzione anche al campione del Mondo U23 in carica, Tom Pidcock. L’Italia potrà contare su Cristian Cominelli e Nicolas Samparisi, che difficilmente potranno imporsi sulla corazzata belga e olandese.

Oggi ci sono state le prime gare con la prova femminile Elite, che ha regalato grandi emozioni. La corsa fin dall’inizio è stata dominata dalle olandesi e dopo un finale giocato tutto in rincorsa, il titolo è stato conquistato dalla giovanissima Alvarado sulla Worst e Brand. La nostra Eva Lechner nonostante una pessima partenza, è riuscita a chiudere in settima posizione, mentre la Arzuffi è arrivata diciassettesima. Nella gara juniores femminile, diciannovesimo posto per Carlotta Borrello, seguita da Nicole Pesse, mentre ventiduesimo posto per Lucia Bramati. Nella prova under23 uomini, oro per l’olandese Kamp Ryan. Antonio Folcarelli migliore degli azzurrri ha tagliato il traguardo in diciottesima posizione, con Toneatti, Leone e Dorigoni, più arretrati. Domani a far la differenza potrebbe essere il meteo, che con la pioggia andrebbe a cambiare tutte le caratteristiche del percorso.

Intanto in Italia inizia a crescere l'interesse per il ciclocross e Roma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe candidarsi per una tappa di coppa del mondo.