Mike Tyson lascia la dieta vegana: «Mangio solo carne di alce e bisonte»

I muscoli di Mike Tyson hanno bisogno di un concentrato di proteine, in vista del prossimo match a Los Angeles. Ed ecco che l'ex-campione dei pesi massimi, da mesi impegnato in un rigido programma di allenamento, ha annunciato di aver interrotto la dieta vegana «per affrontare i pesanti allenamenti a cui mi sono sottoposto. Tale dieta non mi dava la forza necessaria per fornirmi resistenza e il massimo delle energie», ha detto Tyson, che ha aggiunto anche dettagli sul tipo di carne preferita. «Oggi mangio solo carne, preferibilmente di alce e bisonte. E' tutta roba che mi fa sentire in forma».

Mike Tyson, sabato 28 novembre, incontrerà sul ring dello Staples Center di Los Angeles, un altro ex fuoriclasse, Roy Jones, per un totale di otto riprese da due minuti. Considerato il temperamento di Mike Tyson, in molti si chiedono se il match di LA sarà solo un'esibizione. A tal proposito Ray Corona, l'arbitro designato per l'incontro ai microfoni di Fox Sport ha detto: «Interromperò in qualunque momento l'evento se dovesse diventare un match di pugilato vero e proprio».

Pugilato, Holyfield conferma: «Un terzo match con Tyson? ne stiamo parlando»

La sfida tra i due pugili, che raggiungono i 105 anni se viene sommata la loro età, Tyson ha 54 anni e Jones, 51, sarà visibile dai fan italiani su Sky.

