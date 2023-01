Mikaela Shiffrin scrive la storia: è la sciatrice più vincente in Coppa del Mondo. E il record di Stenmark è ad un passo

Mikaela Shiffrin è nella storia della Coppa del Mondo di Sci femminile. La statunitense è diventata oggi l'atleta più vincente della competizione, raggiungendo quota 83 successi (51 vittorie in slalom, 18 in gigante, 5 in superG, una in combinata, 5 nel parallelo, 3 in discesa) e superando Lindsey Vonn (82). Per la Shiffrin è solo un nuovo record da aggiungere ad un palmares eccezionale: due ori olimpici, sei titoli mondiali e quattro grandi Coppe del Mondo con la quinta ormai a portata di mano. Oggi, nello slalom gigante di Plan de Corones, ha dominato l'ennesima gara, chiudendo in testa la prima manche, ottenendo il miglior tempo nella seconda per poi precedere di 45/100 Lara Gut-Behrami e di 1"43 Federica Brignone. Decima Marta Bassino.

«Le condizioni erano perfette, vorrei ringraziare chi ha lavorato alla pista per farci sciare su questa neve - ha detto felice e commossa una raggiante Shiffrin -. Prima della seconda manche ero un po' nervosa. Detesto sempre aspettare il mio turno, non è facile restare concentrate. Ho visto scendere Lara Gut e mi sono chiesta perché la stavo guardando visto non avrei potuto certamente fare meglio di lei. Ma in gara tutto ha funzionato alla perfezione ed è stato splendido tagliare il traguardo». Ora la statunitense punta a diventare la più vincente di sempre nella storia dello sci alpino, mettendo nel mirino il record di ottantasei successi in Coppa del Mondo di Ingemar Stenmark. L'impresa è ad un passo.