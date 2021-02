Snowboard cross, argento mondiale per Michela Moioli. Oro a ​Charlotte Bankes

Michela Moioli ha vinto la medaglia d'argento nello snowboardcross ai Mondiali di Idre, in Svezia. L'azzurra, già oro olimpico e tre volte in Coppa del Mondo, ha chiuso la prova iridata alle spalle di Charlotte Bankes, che aveva dominato la finale ma che con un errore nel finale ha rischiato di farsi beffare. Non è servita una grande rimonta alla bergamasca per battere Bankes: la britannica ha resistito al ritorno di Michela, la più veloce nel finale. Terzo posto per Samkova.

Per Michela Moioli si tratta della quinta medaglia iridata della sua carriera, il metallo più prezioso nell'individuale. La 25enne dell'Esercito aveva già nel suo palmarès quattro medaglie mondiali: il bronzo di Kreischberg 2015, il bronzo di Sierra Nevada 2017, quello a Solitude nel 2019 e l'argento nella Team.In mezzo la medaglia d'oro olimpica di PyeongChang 2018.

È stata gara tiratissima già in semifinale, quando Michela ha dovuto tenere testa alla francese Chloe Trespeuch che la incalzava, ma l'azzurra è riuscita a rimanerle davanti, passando alla Big Final ed escludendo la temibile avversaria. Finale in salita perché Michela non è partita al meglio e si è ritrovata al quarto posto. Il segreto è stato quello di rimanere tranquilla, riavvicinandosi metro dopo metro alle avversarie fino all'ultimo Dragon Ball, quando l'australiana Belle Brockhoff è caduta e Michela ha tagliato il traguardo al secondo posto, andando ad insidiare anche la leader Charlotte Bankes, in oro.

