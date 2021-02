Medvedev batte Tsitsipas in tre set: in finale sfiderà Djokovic

Sarà Djokovic contro Medvedev la finale dell'Australian Open, primo Slam della stagione. Il russo ha battuto Tsitsipas in tre set: 6-4 6-2 7-5 il finale, con il greco che non è riuscito a mettere in difficoltà l'avversario complice forse anche la maratona di cinque set e oltre quattro ore di mercoledì contro Nadal ai quarti di finale.

Per Medvedev, numero 3 del mondo, è la seconda finale in uno Slam dopo quella agli US Open nel 2019. Appuntamento a domenica per la finale contro Djokovic, che invece ieri in semifinale ha battuto senza problemi la sorpresa del torneo Karatsev. Osaka-Brady sarà invece la finale femminile, in programma domani alle 9.30 italiane.

