Masters 1000 Montecarlo, partono bene gli azzurri: Sinner trova Djokovic al 2° turno

Partono bene Sinner e Fognini, a Montecarlo. Il 19enne altoatesino, numero 22 del mondo, ha battuto il 33enne spagnolo Albert Ramos-Vinolas - numero 46 del ranking Atp - con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 24 minuti. Sinner affronterà al secondo turno il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo e prima testa di serie. Vince anche Fognini, che questa mattina ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic per 6-2 7-5. Bene anche Cecchinato, anche lui qualificato al secondo turno dopo aver sconfitto il tedesco Dominik Koepfer per 6-4 6-3.

I match della mattina

Sono otto i tennisti italiani che oggi scenderanno sui campi del Rolex Montecarlo Masters,il secondo Masters 1000 stagionale, con un montepremi di 2.082.960 di euro sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Oltre a Fognini, Sinner e Cecchinato, oggi è il turno di Caruso e Fabbiano, che sono interrotti ieri dalla pioggia. Salvatore Caruso, n.89 Atp, promosso dalle qualificazioni, fa il suo esordio nel main draw affrontando il monegasco Lucas Catarina, n.388 del ranking (match inedito). L'incontro è stato sospeso con il 24enne monegasco a sorpresa in vantaggio 76(3) 3-2 e 40-30 al servizio. Sospeso anche il match di Thomas Fabbiano, n.171 del ranking, pure lui proveniente dalle qualificazioni, impegnato contro il polacco Hubert Hurkacz, n.16 Atp e 13esima testa di serie, vincitore l'altra settimana a Miami del suo primo Masters 1000 battendo Sinner in finale (il 31enne pugliese di San Giorgio Ionico si è aggiudicato l'unico precedente, disputato al primo turno delle qualificazioni del «1000» di Montreal nel 2017). L'incontro è stato interrotto con il 24enne di Wroclaw 63 0-1 e 0-15 al servizio.

Djokovic v Sinner... 👀 This is one you won't want to miss in the second round of the @ROLEXMCMASTERS 🔥 pic.twitter.com/C5VeGRfc6a — ATP Tour (@atptour) April 13, 2021

I match del pomeriggio

Nel pomeriggio avversario ostico per Lorenzo Sonego, n.28 Atp (best ranking dopo la conquista del secondo titolo al «Sardegna Open» di Cagliari), sorteggiato al primo turno contro l'ungherese Marton Fucsovics, n.40 del ranking: il 29enne di Budapest è in vantaggio per 3-1 nel bilancio dei precedenti (ha vinto gli ultimi tre) e si è aggiudicato entrambe le sfide disputate sulla terra con il 25enne torinese che però a Monte-Carlo vanta i quarti nel 2019. Chi uscirà vincitore da questa sfida troverà al secondo turno Sascha Zverev. Il quarto qualificato azzurro, Stefano Travaglia, n.67 A, affronta, invece, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.12 e 13esima testa di serie, reduce dal successo a Marbella: il 29enne di Barcellona ha vinto l'unico precedente, negli ottavi del challenger di Meknes nel 2014. Infine ingresso in gara direttamente al secondo turno per Matteo Berrettini: il romano (che lunedì ha compiuto 25 anni), n.10 del ranking ed 8 del seeding, debutta contro con lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, n.58 , mai affrontato in carriera.

