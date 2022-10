Mario Cipollini, malttrattamenti e lesioni all'ex moglie Sabrina Landucci: il ciclista condannato a 3 anni

L'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini è stato condannato a 3 anni dal tribunale di Lucca per aver maltrattato la ex moglie Sabrina Landucci e per le minacce nei confronti del suo attuale compagno, Silvio Giusti, ex calciatore di Chievo e Siena.Il pubblico ministero Letizia Cai aveva chiesto ai giudici una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Landucci aveva denunciato Cipollini nel gennaio 2017.

Caso Cipollini, udienza rinviata a marzo. Restano le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza stalking

Negli atti del rinvio a giudizio, la Procura ha sostenuto che Cipollini avrebbe compiuto «una serie di atti lesivi dell'integrità fisica e psichica» dell'ex moglie «con pugni, schiaffi, calci, con lesioni e minacce di morte». L'ex campione di ciclismo era assente oggi in aula in occasione delle arringhe difensive dei suoi legali, gli avvocati Giuseppe Napoleone e Massimo Martini. La sentenza è stata emessa al termine della camera di consiglio dal giudice monocratico Felicia Barbieri.

La moglie: una giornata difficile

«È una sentenza difficile da commentare ma sono contenta. Anche se è stato un percorso difficilissimo e oggi è stata una giornata difficile», ha commentato Landucci. «Le prime ore sono state veramente dure ha poi aggiunto Landucci riferendosi all'udienza di oggi - perché le parole della difesa mi hanno fatto molto male. Mi sono sentita veramente offesa. Soprattutto la cosa che mi ha ferito più di tutte è l'immagine di madre inadeguata che è stata data di me».