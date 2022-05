Marcell Jacobs dà forfait: virus intestinale lo blocca al pronto soccorso: niente gara al meeting di Nairobi

Forfai di Marcell Jacobs che «oggi non potrà presentarsi ai blocchi di partenza, perché è ancora sotto osservazione al Pronto soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital, gestito dalla Ong italiana World Friends».

Con queste parole, Paolo Camossi, allenatore di Jacobs ha annunciato, secondo quanto fa sapere la Fidal, il forfait del campione olimpico dei 100 metri al meeting 'Kipchoge Keino' di Nairobi.

Lo sprinter di Desenzano non sarà in gara a causa di un problema gastrointestinale che ha colpito anche il fisioterapista al suo seguito, Alberto Marcellini. Quindi niente esordio stagionale in gare all'aperto e nessuna sfida allo statunitense Fred Kerley medaglia d'argento ai Giochi. «Teniamo a ringraziare lo staff e i medici, Gianfranco Morino e Washington Njogu - aggiunge Camossi -, che sono stati molto attenti, cordiali e professionali con Marcell e con tutti noi. Ringraziamo anche il personale dell'Ambasciata d'Italia, in particolare il security officer, che ci hanno dato assistenza in tutta questa vicenda».