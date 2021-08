Jacobs e i dubbi del Washington Post: «Atletica piena di doping, lui non si sa, ma lo sport ci fa sospettare»

Arriva come un fulmine a ciel sereno l'accusa di doping del Washington Post. Il giorno dopo dei 100 metri, la gara regina dell'atletica e delle Olimpiadi, la stessa che ci ha regalato un sogno chiamato Marcell Jacobs, che non solo l'ha agguantata per la prima volta, ma l'ha anche vinta, ciò che scrive il quotidiano statunitense è come un pancia. Anche perché, a voler scavare, anche l'ultima nostra medaglia olimpica è stata accusata di aver assunto sostanze dopanti. Era Alex Schwazer, e tutti sappiamo com'è andata a finire.

APPROFONDIMENTI LA GIOIA Dai Maneskin agli Europei al record di Jacobs: quanto ci sentiamo... TOKYO Ius soli sportivo, cos'è la legge che tutela gli atleti... TOKYIO 2020 Podcast: Jacobs e Tamberi, il giorno più importante della... SPORT Tamberi e Jacobs festeggiano su Instagram: «Siamo campioni...

Washington Post mette sotto accusa l'atletica leggera

«Sarebbe ingiusto accusare Jacobs: a lui va dato il beneficio del dubbio, ma all'atletica no», iniziano dal Washington Post, che sì, insinua dei dubbi di doping sulla finale dei 100 metri di ieri. Ma l'accusa è rivolta soprattutto all'atletica mondiale «disseminata di campioni pop up rivelatisi poi imbroglioni col doping». Il giornale americano ricostruisce la rapida ascesa dell'outsider Jacobs. «Non è colpa sua se la storia dell'atletica leggera fa sospettare per i miglioramenti così improvvisi e così enormi».

Anche il Times, però, non ci vede giusto: «Da Ben Johnson a Gatlin a Coleman, l'arrivo di una nuova stella mette in allerta», scrive il giornale inglese, aggiungendo che delle 50 migliori prestazioni mondiali dei 100, a parte le 14 realizzate da Bolt, 32 su 36

sono di velocisti poi risultati positivi.