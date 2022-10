Maratonella di Campalto, dominio keniano: Waithira fra gli uomini (in 1 ora e 40'), Chepngetich fra le donne (1 ora 55')

La Maratonella di Campalto parla keniano. Nei loro rispettivi raggruppamenti si sono imposti con autorità Simon Mwangi Waithira e Janet Chepngetich che, in aggiunta, hanno stabilito i nuovi record della corsa. Davvero un riscontro tecnico notevole, per la legittima soddisfazione del presidente-organizzatore Flavio Mestriner. Allo sparo d'avvio balzano a condurre Mwangi ed Edgardo Confessa. Coppia affiatata che, di comune accordo, viaggia inizialmente al ritmo di 3.15 al chilometro. Così assieme transitano alla tabella del decimo chilometro in 33.50. Procedono spediti in tal modo da doppiare il 21esimo chilometro ben solitari, con il più immediato inseguitore distaccato di 3 minuti. L'epilogo duemila metri più avanti. Il maratoneta africano allunga, incrementa il ritmo, lasciando Confessa, il quale sino a quel punto aveva contribuito concretamente a mantenere elevata l'andatura. Mwangi si presenta al traguardo solissimo, a braccia alzate, conclusione in 1.40.37, divenendo così primatista, scalzando Boudalia (1.41.10, edizione 2021).

Secondo Confessa sorpreso dal veemente allungo di Mwangi, ma anche frenato in quanto afflitto da un'infiammazione al nervo sciatico.

Nel settore femminile trionfo di Janeth Chpngetich. Fiondatasi avanti già alle prime battute, s'è trovata a condurre solitaria. E da solitaria ha macinato chilometri, transitando alla tabella dei 10mila metri in 40', così sola anche ai 20 chilometri. Qui la keniota accelera ulteriormente, tanto da far registrare all'arrivo il crono di 1.55.29. Perciò pure lei nuova primatista della Maratonella; cancellato il precedente 1.56.36 (Giovanna Volpato, edizione 2012). Lontanissime le avversarie, distacchi abissali. Si pensi che la seconda classificata, la vicentina Vanina Del Santo, ha accusato un decalage d'oltre 10 minuti.





UOMINI: 1. Simon Mwangi Waithira (Kenia) 1.40.37; 2. Edgardo Confessa (Team Km Vr) 1.42.57; 3. Daniele De Ceglie (CorrerePollino) 1.48.28; 4. Jacpo Epis (Cajo Runners) 1.53.51; 5. Matteo Pretto (Le Vigne Vi) 1.54.00; 6.David Avon (Lib. Porcia) 1.54.14; 7. Alessio De Ross (Vi Runners) 1.54.59; 8. Mattia Bobbo (Lib. Piombio Dese) 1.55.27; 9. Flippo Dabalà (Team Mestre) 1.56.44; 10. Tiziano Pretto (I To Run) 1.57.2 9; 11. Davide Fioraso (Vi Runners) 1.59.32; 12. Carlo Benedetti (Runcard) 2.01.36.DONNE: 1. Janeth Chepngetich (Kenia) 1.55.29; 2. Vanina Dal Santo (Vi Marathon) 2.06.00; 3. Francesca Battacchi (Acquadela Bo) 2.07.33; 4. Silvy Turcato (Lib. Pimbino Dese) 2.10,33; 5. Silvia Serafini 2.12.01; 6. Carlotta Finotello (Amat. Chirignago) 2.17.57; 7. Giulia Delgado (Runcard) 2.18.09; 8. Marianna Rigoni (Vi Marathon) 2.19.48; 9. Marta Cendron (Riv. Brenta) 2.21.17; 10. Valeria Gasparini (Amat. Chirignago) 2.23.19.