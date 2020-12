È pareggio a Auckland tra Luna Rossa Prada Pirelli e American Magic nella seconda giornata delle Prada America’s Cup World Series. Checco Bruni e Jimmy Spithill hanno vinto la prima prova con un vantaggio di 12 secondi, lo stesso con il quale Dean Barker e gli uomini del New York Yacht Club avevano battuto i kiwis giovedì, e hanno perso la seconda per 30 secondi. Regate corse con vento sui 14 nodi, variabile di direzione e intensità. Regate dalle quali è emerso forte e chiaro che anche con queste barche dalle velocità stratosferiche il fattore umano conta eccome e che lo spettacolo del match race, del corpo a corpo, non mancherà nella maratona verso la 36° America’s Cup.

Gli altri due match della giornata erano tra EmiratesTeam New Zealand e Ineos Team UK. Gli uomini di Sir Ben Ainslie sono scesi in acqua dopo aver riparato i problemi al sistema di regolazione dei bracci, di produzione kiwi, fonte di polemiche e di possibili diatribe legali. In entrambe le prove i kiwis si sono dimostrati però superiori, tagliando il traguardo con oltre un minuto di vantaggio.

Tornando alla Luna , la prima regata della giornata era iniziata con una penalità dovuta ad ingresso anticipato di un paio di secondi nell’area di partenza. Nelle prove di Coppa America le penalità sono comunicate via radio dai giudici che vigilano in parte sul campo – i gommoni con lampeggiante che si vedono inseguire gli scafi - in parte in studio alla consolle. I concorrenti le devono scontare intraponendo tra sé e l’avversario 50 metri. Una manovra che può farsi fermandosi o allontanandosi con una virata. Luna Rossa, che per violazione analoga ha preso una penalità anche nella seconda prova, nella regata iniziale se ne è liberata velocemente virando e poi approfittando di una manovra mal fatta degli americani, è andata in vantaggio. Un vantaggio che ha difeso navigando in modo impeccabile fino all’arrivo e facendo scelte tattiche anche coraggiose per andarsi a prendere il vento migliore, così arginando gli spunti di maggior velocità che a tratti American Magic mostrava. Inizio con sequenze di penalità per entrambi gli scafi nel secondo match (anche in questo caso un problema di timing nell’ingresso nel box di partenza per Luna Rossa, strascico dei problemi di software denunciati giovedì da Checco Bruni e ribaditi oggi in conferenza stampa da un accigliato Jimmy Spithill). In questo caso però è stata American Magic a prendere e poi difendere il vantaggio in puro stile match race fino alla fine, nonostante gli assalti di Bruni e Spithill lungo il percorso di 8 lati, anziché di 6, che a tratti sono riusciti a ridurre il distacco a soli 10 secondi.

Giornata importante quella di oggi che si chiude con una classifica che vede condurre con 3 vittorie ciascuno Emirates Team New Zealand e American Magic, seguite da Luna Rossa Prada Pirelli a 2 e Ineos Team UK a 0. Importante per quello Luna Rossa che ha mostrato come barca e come uomini. Uomini tra i quali due timonieri, Spithill e Bruni, una formula, che è adottata solo sulla barca italiana – nelle altre il timoniere correndo cambia ogni volta bordo) e mostra un raro affiatamento e lavoro di squadra tra il palermitano campione tra l’altro di Moth Checco Bruni, di famiglia di grande tradizione velica (sia il padre Ubaldo che la madre Giada sono stati finnisti) e l’australiano Jimmy Spithill, che proprio a Auckland, a inizio millennio, fu il più giovane timoniere della storia della Coppa.

Il prossimo appuntamento per la conclusione delle Prada America’s Cup World Series è per le 3 del mattino di sabato 19 dicembre con Luna Rossa che prima affronta gli inglesi e poi corre nell’ultimo match della Serie contro i padroni di casa.

Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA