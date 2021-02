America's Cup: tutto pronto per la Prada Cup. Luna Rossa nel mirino dei media inglesi.

Rien ne va plus. Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Team UK, come prescritto dal dettagliatissimo articolo 7 del Bando di Regata della Prada Cup, atto finale della selezione tra challenger che apre la porta della 36°America’s Cup contro il Defender Emirates Team New Zealand, hanno dichiarato al Comitato di Stazza (Measurement Committee), sotto vincolo di rigorosa confidenzialità, la configurazione con la quale disputeranno l’attesa finale. Il temine, le 16 ora di Auckland di lunedì 8 febbraio, è stato rispettato. Qualsiasi siano le condizioni di vento e di mare che si presenteranno via via dal 13 al 22 febbraio, nulla può più essere cambiato di scafo, foils, compresi bracci, wings e flaps, timone, parte alta e bassa, e albero. I controlli degli stazzatori sono certosini e regole rigorose sono scritte per eventuali sostituzioni in caso di avaria.

Più si avvicina il momento della prima regata, preceduta dal rito della conferenza stampa inaugurale con i protagonisti, in programma alle 10 di venerdì 11 febbraio (le 22 di giovedì sera in Italia), più monta la tensione e la pressione mediatica

La stampa inglese ha infatti lanciato una vera e propria offensiva contro il sindacato italiano.

La miccia che ha dato fuoco alle polveri è stato il rifiuto del team di Luna Rossa di dare il consenso alla remissione del “cartellino giallo” che Ineos Team UK ha ricevuto a causa di una manovra della regolazione della base della randa, la vela principale, non conforme alle specifiche della Regola di Classe, anche se ininfluente per la performance. Un formalismo certo, che però fa sì che gli inglesi rischino una squalifica in una prova della Finale della Prada Cup in caso di recidiva.

Gli inglesi hanno impugnato il “cartellino giallo”, ma l’unica condizione per annullarlo sarebbe stato il consenso di Luna Rossa. Che non c’è stato. Da lì la violenta reazione del giornalista inglese Magnus Wheatley con previsioni fosche per Luna Rossa “ Questa decisione la perseguiterà.- ha scritto - Ci si è tolti i guanti. In passato una lotta con i Britannici sarebbe stato un gioco abbastanza corretto. Sotto il regno di Ben Ainslie, Grant Simmer e Jim Ratcliffe, sta giocando con la dinamite. La risposta sarà furia e fuoco. Far arrabbiare Ben, è proprio una idea sbagliata, come la storia recente dimostra."

Le dichiarazioni al Times di Peter De Savary, avversario di Azzurra con Victory nell’ 83.

Fa eco il Times attraverso le parole del ricco finanziere/banchiere Peter de Savary, un personaggio che chi appartiene all’era dei Flintstone della Coppa ricorda a Newport nel 1983, come patron di Victory 83, il 12 metri SI che battè Azzurra in semifinale e fu poi eliminato nella Louis Vuitton Cup da Australia II, il challenger dalla chiglia alata che interruppe dopo 132 anni l'egemonia del New York Yacht Club in Coppa America. Peter de Savary, sigaro e anello nobiliare al mignolo, personalità spiccata, si faceva notare a Newport per l’elegante stile British. Riceveva e seguiva le regate sul suo potente motoscafo tipo offshore, dello stesso blu di Victory 83, arredato con cuscini bianchi immacolati sui quali si muoveva felpato il suo quadrupede, un aristocratico Dobermann dalla zampa marina.

Oggi Peter De Savary ha 76 anni. E’ da allora che la Gran Bretagna non accede più alla finale dei Challenger, ora Prada Cup. È dal 1964 che non disputa più un'America’s Cup. Ma, soprattutto, nel 2021 cadono i 170 anni da quando la Vecchia Brocca, la Coppa delle 100 Ghinee, ha lasciato l’Inghilterra.

Sul cammino della riconquista britannica però c'é intanto Luna Rossa, Patrizio Bertelli che con i suoi il sogno della Coppa coltiva da più di 20 anni. De Savary però è fiducioso “Ben, ha dato prova di reagire molto velocemente (rispetto alla perfomance prenatalizia ndr) c’è grande spazio perché la barca e il team migliorino - afferma- Credo lo vedrete nelle prossime serie di regate. Nell’America’s Cup reagirà alla barca neozelandese regata su regata e adatterà la sua campagna di conseguenza. E’ molto difficile trovare in questo sport qualcuno con qualità, abilità e personalità pari a quelle di Ben.”

In tutto questa escalation, chi mantiene, almeno ufficialmente, un atteggiamento diverso è invece proprio Sir Ben che ricorda la messa a punto mostrata da Luna Rossa in semifinale, le belle regate disputate dagli italiani e anche di aver avuto con loro “tre regate e mezzo realmente combattute, qualcosa che si aspetta accadrà in questa finale.”

Il Calendario delle regate della Prada Cup

La Prada Cup prevede l’avvio delle regate il 13 febbraio, alle 16 ora di Auckland, quindi le 4 del mattino italiane questa volta.

Si corre sabato 13 e domenica 14, due prove al giorno alternando l’ingresso al box di partenza da destra e da sinistra. Dopo 2 giorni di pausa, mercoledì 17 si corrono altre due prove.

A quel punto si saranno disputate 6 regate e ci saranno altri due giorni di intervallo prima di arrivare a un lungo week end di fuoco: due regate al giorno venerdì 19, sabato 20, domenica 21 e se necessario anche unedì 22.

L’intensità massima del vento consentita nella finale della Prada Cup è maggiore rispetto a Round Robin e Semifinale: da 6.5 a 23 nodi.

E’ la terza volta che l’Italia disputa la finale dei challenger (già Louis Vuitton Cup). La prima fu nel 1992 a San Diego con il Moro di Venezia vittorioso contro i neozelandesi. La seconda nel 2000 a Auckland con Luna Rossa Silver Bullett vittoriosa contro America One di Paul Cayard. La terza nel 2007 a Valencia, con Luna Rossa che non prevalse contro Emirates Team New Zealand.

Come seguire le regate in TV e su internet

Rai 2 e Rai Play trasmettono free to air le dirette, con replica la mattina alle 8.15 su RAI Sport+ HD Seguono durante il giorno notizie nei telegiornali e servizi, anche con immagini di edizioni precedenti

Sky fino alla fine della 36° America’s Cup dedica alla Coppa un canale ad hoc, SKY SPORT AMERICA’S CUP (ch 205), sul quale si possono seguire con esperti le regate in diretta, e poi in differita nel corso della giornata. Sul canale dedicato vengono trasmessi speciali, news, film storici, spazi di approfondimento, ripresi anche su Sky Sport 24 e su skysport.it.

Sul canale ufficiale Youtube dell’America’s Cup, dal sito www.america’scup.com, si può seguire la diretta delle regate commentata dai campioni Shirley Robertson, Nathan Outteridge e Ken Reid in lingua inglese; un’opportunità per perfezionare la lingua. La registrazione delle regate rimane sul sito e può esser vista in qualsiasi momento. Le immagini della diretta Youtube sono le stesse fornite a Rai e Sky che hanno acquisito il diritto esclusivo di associare il commento in lingua italiana.

Le principali riviste di settore, dal Giornale della Vela, a Fare Vela a Saily, per citare le più assidue, seguono in maniera approfondita la Coppa, con interviste video e interventi di esperti. Particolarmente approfondita e tecnica la copertura di Vittorio d’Albertas (velaio, timoniere, coach, detentore di titoli italiani) con Pietro Pinucci su Youtube in collegamento col direttore di Fare Vela Michele Tognozzi.

