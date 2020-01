Kobe Bryant morto, la lettera d'addio al basket

Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio, 10:11

Nel giorno del suo ritiro, nel 2015, dopo 20 anni passati sui parquet, Kobe Bryant scrisse una lettera che emozionò il mondo non solo dello sport. Una lettera d'amore per quel gioco che è stata la sua vita, a partire dai primi giorni vissuti nelle palestre italiane di Rieti, Montecatini, Pistoia e Reggio Emilia, dove giocava il papà Joe. Da quella lettera nacque l’idea di un cortometraggio - Dear Basketball - realizzato con il regista e animatore Glen Kean. E siccome Kobe, il Black Mamba, ha sempre avuto il morso vincente con quel corto - dopo i titoli Nba e l'oro olimpico - è arrivato anche il premio Oscar nel 2018.Questa la lettera:Caro basket,dal momento in cui ho cominciato ad arrotolare i calzini di mio padree a lanciare immaginari tiri della vittoria nel Great Western Forumho saputo che una cosa era reale:mi ero innamorato di teUn amore così profondo che ti ho dato tuttodalla mia mente al mio corpodal mio spirito alla mia anima.Da bambino di 6 anniprofondamente innamorato di tenon ho mai visto la fine del tunnel.Vedevo solo me stessocorrere fuori da uno.E quindi ho corso.Ho corso su e giù per ogni parquetdietro ad ogni palla persa per te.Hai chiesto il mio impegnoti ho dato il mio cuoreperché c’era tanto altro dietro.Ho giocato nonostante il sudore e il dolorenon per vincere una sfidama perché TU mi avevi chiamato.Ho fatto tutto per TEperché è quello che faiquando qualcuno ti fa sentire vivocome tu mi hai fatto sentire.Hai fatto vivere a un bambino di 6 anni il suo sogno di essere uno dei Lakerse per questo ti amerò per sempre.Ma non posso amarti più con la stessa ossessione.Questa stagione è tutto quello che mi resta.Il mio cuore può sopportare la battagliala mia mente può gestire la faticama il mio corpo sa che è ora di dire addio.E va bene.Sono pronto a lasciarti andare.E voglio che tu lo sappiacosì entrambi possiamo assaporare ogni momento che ci rimane insieme.I momenti buoni e quelli meno buoni.Ci siamo dati entrambi tutto quello che avevamo.E sappiamo entrambi, indipendentemente da cosa farò,che rimarrò per sempre quel bambinocon i calzini arrotolatibidone della spazzatura nell’angolo5 secondi da giocare.Palla tra le mie mani.5… 4… 3… 2… 1…Ti amerò per sempre,