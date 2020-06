Kobe Bryant, la moglie Vanessa si fa tatuare i messaggi ricevuti da lui e dalla figlia Gigi

Ultimo aggiornamento: 12 Giugno, 15:41

, la vedova di, continua a dover convivere col dolore della perdita del marito e della figlia Gianna Maria, per tutti 'Gigi'. A quattro mesi e mezzo dalla tragedia di Calabasas, in cui la leggenda Nba morì nell'incidente in elicottero con la figlia e altre sette persone,ha deciso di rendere omaggio ai suoi cari, andati via troppo presto e in modo tragico.Vanessa, la vedova di, ha deciso di farsi fare duecon il testo di due messaggi che le avevano inviato l'ex stella dei Lakers e la figlia 13enne che sognava di ripercorrere le orme del padre. Senza specificare il contenuto del testo,ha scelto di farsi aiutare dall'amico tatuatore Nikko Hurtado. Un breve testo, inviatole dalla figlia Gigi, è stato scritto in maniera indelebile sul polso destro della donna, mentre il messaggio di Kobe è stato scritto dal collo fino alla spalla destra.