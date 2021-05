Tokyo 2020, ecco chi è Jessica Rossi, scelta come portabandiera azzurra ai Giochi

Ha cominciato a tirare sin da bambina, e da allora non si è più fermata: Jessica Rossi è stata scelta dal Coni come portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Figlia d'arte, suo padre è stato a sua volta tiratore e campione italiano, Jessica Rossi è una sportiva che negli anni ha dimostrato di che pasta è fatta. E non è tutto: l'azzurra già una volta è stata portabandiera dell'Italia. Anche se in quel caso non si trattava delle Olimpiadi: di seguito la biografia della tiratrice.

Chi è

Classe 1992, Jessica Rossi è figlia di Ivan Rossi. Che, attualmente, gareggia ancora nei Master della Fossa olimpica, specialità in cui Jessica ha vinto la medaglia d'oro all'Olimpiade di Londra 2012, stabilendo il record del mondo con 99 piattelli colpiti su 100. Tre anni prima, nel 2009, appena 17enne, aveva stabilito un altro primato facebdo il "triplete" e vincendo campionati italiani, europei e mondiali. Il titolo iridato l'ha poi vinto altre due volte, nel 2013 e nel 2017. Vanta anche altri 4 ori europei. Dell'Italia era già stata portabandiera ai Giochi del Mediterraneo del 2013, in cui poi vinse la sua gara.