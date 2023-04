Jean Todt: «Schumacher? Chi parla non sa niente. L'Oscar di mia moglie Michelle Yeoh come un Mondiale»

Dopo anni a tutta velocità, Jean Todt ora si batte per farne rispettare i limiti sulle strade. L'ex numero 1 della Ferrari si occupa di sicurezza stradale da inviato speciale delle Nazioni Unite: «Bisogna combattere la “pandemia silenziosa” sulle strade - ha dichiarato al Corriere della Sera - giro il mondo alla ricerca di soluzioni». Jean Todt è molto impegnato nel sociale «perché ora ho molto più tempo libero, mi ritengo un uomo fortunato ed è bello dare indietro qualcosa».

Jean Todt: «Vado sempre a trovare Schumacher»

L'ex dirigente FIA, 77 anni, ha parlato anche del suo rapporto con Michael Schumacher: «Lasciamolo tranquillo, rispettiamo la volontà di privacy di Corinna e dei figli, sappiamo che quell’incidente ha avuto delle conseguenze. Chi dice che sa qualcosa, non sa niente. Vado sempre a trovarlo. Lui e la sua famiglia sono la mia famiglia».

La moglie Michelle Yeoh e l'Oscar

Jean Todt ha da poco festeggiato la vittoria dell'Oscar come miglior attrice protagonista della moglie Michelle Yeoh, 60 anni, con il film "Everything Everywhere All at Once": «È stato come vincere un Mondiale. Arrivati a Los Angeles pensavamo di avere delle chance, ma non puoi saperlo finché non si apre la busta. Quando hanno fatto il nome, ero felicissimo. So gli sforzi di Michelle, la prima attrice asiatica poi...».