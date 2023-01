Jay Briscoe, morto il campione di wrestling. L'addio di Triple H: «Ha fatto innamorare i fan di tutto il mondo»

Il mondo del wrestling piange Jay Briscoe, veterano della Ring of Honor che è morto nella notte tra martedì e mercoledì. Tra i primi a dare la notizia il proprietario della AEW e della ROH Tony Khan: «Purtroppo Jamin Pugh (il vero nome di Jay Briscoe, ndr) non c’è più. È stato una stella della ROH per oltre 20 anni, dal primo show a oggi. Jay e suo fratello Mark hanno dominato la ROH, regnando come campioni fino a oggi. Faremo tutto ciò che possiamo per aiutare la sua famiglia. Riposa in pace Jamin». Secondo le prime informazioni sarebbe stato fatale un incidente stradale.

I successi e l'addio dei colleghi

Jay e suo fratello Mark erano diventati campione tag team ROH dopo la vittoria contro gli FTR a Final Battle il 10 dicembre. I Briscoes erano considerati uno dei migliori tag team del 21º secolo, avendo vinto titoli in compagnie come la NJPW, Impact Wrestling, la GCW e la CZW, in aggiunta ai loro 13 regni come campioni di coppia della ROH.

Tantissimi colleghi gli hanno reso omaggio sui social. Tra questi il celebre Triple H, ex wrestler e vicepresidente della WWE: «Un artista incredibile che ha creato una profonda connessione con i fan del wrestling in tutto il mondo. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Jay Briscoe».