Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana protagonista al Roland Garros: età, carriera, altezza, vita privata, passioni

Jasmine Paolini è una delle tenniste italiane più promettenti e talentuose dell'attuale panorama sportivo, forse quella in cui sono riposte le maggiori speranze da parte del tennis femminile italiano. A Dubai, lo scorso febbraio, è diventata la terza italiana di sempre ad aggiudicarsi un Wta 1000 dopo Flavia Pennetta, alla quale si ispira, e Camila Giorgi. In questi giorni, è protagonista al Roland Garros 2024, dove sta disputando un ottimo torneo.

Vediamo insieme chi è Jasmine Paolini.

Jasmine Paolini, le origini

Jasmine è nata il 4 gennaio 1996 (quindi ha 28 anni) da padre italiano, originario di Lucca, e madre polacca, che a sua volta è metà polacca e metà ghanese. Cresciuta a Bagni di Lucca, dove il padre gestiva un bar, Jasmine ha ereditato la passione per il tennis dal papà e, soprattutto, dallo zio Adriano che l'ha portata per la prima volta sui campi in terra rossa del Tc Mirafiume di Bagni di Lucca. La sua infanzia è stata caratterizzata da frequenti visite in Polonia, la terra d'origine della madre, in particolare Łódź, il che le ha permesso di apprendere anche il polacco. A 15 anni, Jasmine è entrata nel college federale di Tirrenia, dove ha iniziato a ricevere una formazione più strutturata e a considerare seriamente una carriera professionistica. Nonostante i dubbi iniziali dovuti alla sua altezza, Jasmine non si è mai lasciata scoraggiare. Ha sempre considerato l'altezza come un aspetto secondario, puntando invece sulla sua agilità e abilità tecnica.

Carriera e successi

Nel corso della sua carriera, Paolini ha vinto due tornei del circuito maggiore in singolare, tra cui il prestigioso WTA 1000 di Dubai lo scorso febbraio 2024. Con questa vittoria, è diventata la terza italiana di sempre, dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi, ad aggiudicarsi un torneo di questa categoria. Nei tornei del Grande Slam, Jasmine ha raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open nel 2024, e nel maggio dello stesso anno, ha raggiunto la dodicesima posizione nella classifica mondiale, segnando un altro traguardo significativo nella sua carriera.

Il non-problema dell'altezza

La filosofia di Jasmine riguardo alla sua altezza (1,63 cm) è sempre stata positiva. «L’altezza non è un deficit enorme – ha dichiarato in un'intervista nel 2018 – e nei tornei ci sono anche alcune giocatrici non troppo alte. Come ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. L’unica domanda che mi faccio è come servirei se fossi più alta. Forse servirei un po’ meglio... ma magari sarei meno agile». Questa mentalità l'ha aiutata a sviluppare un gioco dinamico e versatile, basato su rapidità e precisione.

Vita privata e passioni

Al di fuori del tennis, di Jasmine sappiamo veramente poco. Ama l'allenamento fisico e in particolare la corsa e i lavori con ripetute, che trova utili per migliorare la resistenza. La musica è un'altra delle sue passioni, e spesso si rilassa ascoltando i suoi artisti preferiti, tra cui Jovanotti e Ligabue. Da un punto di vista sentimentale, invece, non ci sono informazioni e dunque non è possibile sapere se Jasmine sia impegnata in una relazione. Ha un fratello più piccolo, William, anche lui tennista.