Pallanuoto, Italia-Serbia diretta 5-2 per gli slavi che capitalizzano la doppia superiorità numerica

E anche nella pallanuoto sarà Italia-Serbia la sfida della verità. Il Settebello di Alessandro Campagna, dopo il secondo posto nel girone di qualificazione, scenderà in acqua per difendere il titolo mondiale conquistato a Gwangju nel 2019 contro la terza miglior squadra del raggruppamento B, quello stravinto dalla Spagna, la prima semifinalista del torneo olimpico di Tokyo 2020. In caso di vittoria, gli azzurri se la vedranno proprio con loro: gli spagnoli. Se le cose, invece, si dovessero mettere male, l'Italia disputerà la finale per il quinto posto con gli Stati Uniti.

Ore 11.33 Fallisce il 6-2 la Serbia

Ore 11.32 Copione diverso per gli uomini di Campagna, che in tripla superiorità numerica non concretizzano con Figliori

Ore 11.30 Ancora Serbia, che porta a casa un gol in doppia superiorità numerica

Ore 11.29 La Serbia stavolta non sbaglia: 4-2 contro l'Italia

Ore 11.28 Il Settebello non capitalizza il contropiede

Ore 11.27 L'Italia non sfrutta la superiorità numerica

Ore 11.26 Ancora avanti la Serbia per 3-2

Ore 11.25 Presciutti ristabilisce l'equilibro: è 2-2 contro la SerbiaPre