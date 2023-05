Internazionali tennis, Sinner: «Mi sento tra i favoriti per la vittoria. Il Milan? Si vince anche 2 set sotto»

Sìnner. Con l'accento sulla prima, per affermare con certezza che lui è tra i favoriti. Il tennista altoatesino lo dice chiaramente dai microfoni del Foro Italico: «Sì mi sento tra i favoriti qui agli Internazionali BNL d'Italia». «Non mi piace fare paragoni con altri giocatori perché c'è tanto lavoro da fare e devo ancora vincere tanto. Poi a Roma vengo per vincere più gare possibile, la pressione c'è ma è positiva, perché la gente mi vuole bene e mi spinge nei momenti di difficoltà». Sono le parole di Jannik Sinner sulla pressione che potrebbe avvertire agli Internazionali Bnl d'Italia, in occasione della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna. «Il pubblico a Roma è una carta da usare quando giochi.

Noi italiani dobbiamo essere intelligenti a usare questo plus che abbiamo. L'ho visto a Torino e anche in Coppa Davis», ha aggiunto l'altoatesino. «Alla fine sono qui per vincere più partite possibili, il pubblico italiano è diverso da tutti gli altri palcoscenici e quando entri qua sul Centrale o sul Pietrangeli è una sensazione unica. C'è pressione ma mi sento pronto e preparato, mi sono allenato bene, cercherò di fare il mio meglio e darò tutto quello che ho».

Sinner e il pubblico del Foro Italico

«Il pubblico a Roma è una carta da usare quando giochi. Noi italiani dobbiamo essere intelligenti a usare questo plus che abbiamo», ha aggiunto Sinner. Poi su Djokovic e Alcaraz l'azzurro ha detto: «Nole ha un'esperienza unica, anche quando ha avuto più difficoltà poi si è sempre ritrovato. E sono certo che quest'anno sarà pronto per il Roland Garros che è il suo obiettivo principale. L'altro giorno in allenamento l'ho visto bene, se passa i primi turni sarà di nuovo il favorito. Carlos, invece, viene qui con esperienza con tanta energia positiva, vediamo cosa farà. Io in tutti i tornei che gioco mi sento di fare qualche cosa di positivo, speriamo di riuscirci anche qui».

Inter-Milan e il pronostico sulla Champions

«Io sono sempre positivo, due set sotto si può vincere ancora. Certo non siamo partiti bene, ma se guardiamo il lato positivo abbiamo giocato meglio la seconda parte della gara». Jannik Sinner poi commentato così la vittoria di ieri dell'Inter in semifinale di Champions sul Milan di cui è tifoso, a margine della presentazione della partnership tra Fitp e Pigna. «Pioli? Non ho consigli per lui. Il suo lavoro lo fa bene, io ancora ci credo alla finale, così come i tifosi», ha concluso.