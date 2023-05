Internazionali tennis, Djokovic-Rune in campo per i quarti di finale

«Holger Rune mi somiglia». Djokovic alla vigilia del match in corso agli Internazionali di tennis aveva presentato così il danese che si è qualificato ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000.

Rune, numero 7 del mondo e del seeding, aveva superato l'australiano Alexey Popyrin, numero 77 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4 in due ore e 50 minuti. In questo momento al Centrale il risultato tra Djokovic e Rune è 2-6; 5-4.

Cori da stadio di calcio per Djokovic

Nervi tesi per Rune ma è controbreak

Dopo un primo set davvero complicato,. Proprio mentre sul Centrale iniziava a cadere la prima pioggia della giornata, il serbo riprendeva il match sospinto soprattutto dal pubblico. Una volta ottenuto il break sul 4-2, infatti, è partito un coro da curva di stadio di calcio: «Nole, Nole». Poco prima Rune era stato fischiato per aver protestato troppo su un punto. La rabbia del danese non si è placata dopo il set sotto 5-2. Ripreso dalle telecamere, Rune ha attaccato l'arbitro mentre il suo staff cercava di almarlo. Djokovic ha osservato la scena alternando stupore e sorrisi.Dopo la tempesta, il controbreak. Rune, sul 5-3 per Djokovic, risponde con colpi davvero importanti esaltandosi di fronte al pubblico. Braccia in alto a chiamare il tifo dalla sua parte, nonostante la terra rossa della Capitale sia quasi tutta per il serbo. Fatto sta che Rune mette a segno punti buoni per riprendersi il game sul 5-4. Stavolta è Djokovic a tornare seduto nervoso. Per due volte si gira verso Ivanisevic in tribuna, lamentandosi e facendo "zero" con le dita probabilmente riferendosi ai colpi andati a segno. A peggiorare le cose la pioggia, a pochi passi dal 6-4 (30-0) il match è sospeso per la pioggia. Si riprenderà non prima delle 15:40