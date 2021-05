Internazionali Open d'Italia, Cecchinato si arrende a Norrie. Fuori anche Brancaccio

Avventura finita per Marco Cecchinato agli Internazionali Open d'Italia di tennis. Niente da fare per il numero 104 del ranking mondiale Atp. Nel decisivo turno di qualificazione il 28enne di Palermo, n.104 del ranking mondiale, dopo aver superato il bielorusso Egor Gerasimov, Cecchinato esce sconfitto dal mancino britannico Cameron Norrie, recente finalista ad Estoril, n°48 Atp e prima testa di serie delle qualificazioni romane, in tre set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4. Il match è durato 2 ore e 22 minuti.

Qualifying in Rome@cam_norrie's strong form continues beating Marco Cecchinato 6-4, 2-6, 6-4 to qualify for the Rome Masters #BackTheBrits 🇬🇧 pic.twitter.com/9T0yIoAwaL — LTA (@the_LTA) May 9, 2021

Brancaccio

Svanisce anche il sogno di Raul Brancaccio di qualificarsi per la prima volta in un main draw di un Masters 1000. Il 24enne di Torre del Greco, n°354 Atp, in gara grazie alla wild card conquistata nel torneo di selezione disputato al Centro Federale di Tirrenia, dopo l'affermazione in rimonta nel derby tricolore con Federico Gaio, n.136 della classifica mondiale, entrato in extremis come alternate per il ritiro del moldavo Radu Albot, sulla Grand Stand Arena ha ceduto per 7-5, 6-4, in un'ora e 51 minuti di gioco, allo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.97 Atp. In mattinata si sono affrontati anche lo statunitense Tommy Paul, che ha battuto il brasiliano Thiago Monteiro in tre set: il match è terminato per 7-5 4-6 7-6.

Errani

Anche Sara Errani non ce l'ha fatta ad entrare nel tabellone principale degli Internazionali Bnl di Roma. L'azzurra è uscita di scena al turno decisivo delle qualificazioni agli Internazionali. La 34enne romagnola, n°113 del ranking, dopo aver liquidato in due set la britannica Heather Watson, 28enne di Guernsay n°69 Wta e settima testa di serie, è stata sconfitta per 6-2, 6-3, in un'ora e 17 minuti, dalla slovena Polona Hercog, n.73 Wta e decima testa di serie, che all'esordio aveva eliminato anche Lucia Bronzetti.

