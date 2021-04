Imoco strepitosa, campione d'Italia: quarto scudetto di fila, battuta Novara in gara-2

NOVARA - Imoco campione d'Italia. Dopo la straordinaria vittoria di domenica in gara1 al Palaverde, straordinaria per intensità agonistica, l'Imoco Volley Conegliano sfrutta il primo match ball e conquista il suo quarto scudetto di fila, battendo in trasferta per 3 set a 1 Novara in gara 2. Per le Pantere di Daniele Santarelli, campionesse d'Europa e del Mondo in carica, la vittoria di questa sera, 20 aprile, è la numero 63 (da dicembre 2019) consecutiva. Il quarto tricolore conferma il dominio pressochè assoluto delle trevigiane in campo nazionale, per quanto anche gara 2 si sia giocata tutta sul filo dell'equilibrio e Novara si sia dimostrata rivale coriacea e all'altezza. Paola Egonu ancora mattatrice: 35 punti per lei.

Gara2 Novara 1 - Imoco 3

Primo set alle Pantere (31-29), ma l'Igor Gorgonzola combatte su ogni punto. Anche il secondo set è sempre in bilico dall'inizio alla fine: lo piemontesi vincono 26-24. Nel terzo set l'Imoco sale in cattedra e prende subito un vantaggio che riesce a tenere fino alla fine: 25-18. Quarto set: Imoco subito avanti ma Novara non si dà per vinta. Le Pantere, però, hanno troppa voglia di vincere e chiudere il discorso-scudetto. Ingranano la quinta e non c'è niente da fare: 25-22. Il match ball è servito.