Internazionali: Sonego annienta Basilashvili, Mager sbatte su Dimitrov

Pronti? Via. E il primo match sul Centrale, che apre questa inedita edizione a porte chiuse degli Internazionali Bnl d'Italia, regala subito una sorpresa. Il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 16, saluta la terra rossa del Foro Italico dopo nemmeno due ore. Dopo un'ora e 43 minuti, per la precisione, quelli che sono bastati al serbo Filip Krajniovic per avere la meglio con il punteggio di 6-4 7-5. Il serbo attende ora il vincente del match tra Kyle Edmund e Marco Cecchinato, che dopo un periodo di appannamento ha superato brillantemente le qualificazioni, battendo nell'ultimo turno lo slovacco Jozef Kovalik per 6-2 6-1

Finisce al primo turno l'avventura di Gianluca Mager. Il tennista azzurro, nel secondo match in programma sul Centrale, si è arreso al bulgaro Grigor Dimitrov con il punteggio di 7-5 6-1. Per Mager il rammarico di aver sprecato sul proprio servizio una palla per portare il bulgaro al tie break del primo set. Perso il quale, ha visto Dimitrov scappare via, senza voltarsi più indietro.

Ottima prestazione di Lorenzo Sonego che travolge letteralmente il georgiano Nikoloz Basilashvili, che lo precede in classifica e che è giocatore capace di grandi colpi e grossolani errori. Oggi, complice la prestazione solida del torinoese, hanno prevalso i secondi. E così Sonego strappa un netto 6-3 6-1 e vola al secondo turno dove trova il norvegese Casper Ruud che al primo turno ha sorpreso il russo Karen Khachanov per 6-3 3-6 6-1.

Qualificato che potrebbe essere il nostro Lorenzo Musetti che ha vinto la battaglia della Next Gen tricolore con Giulio Zeppieri, nell'ultimo turno delle qualificazioni: 6-1 5-7 6-3 il punteggio in favore del 18enne carrarino.

I risultati di oggi: Krajnovic (Ser) b. Auger Aliassime (Can, 16) 6-4 7-5,

