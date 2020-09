Fognini, urla e ko: agli ottavi ci va Humbert. Brilla Shapovalov

Il tennis spettacolare di Denis Shapovalov non mancherà nel menù quando scatterà lo show degli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Nel match che ha inaugurato il programma del Centrale, il 21enne canadese, numero 14 al mondo e 12° del seeding romano, ha superato senza eccessivi problemi lo spagnolo Pedro Martinez, numero 109 nel ranking Atp, con un doppio 6-4 in un'ora e 42 minuti di gioco. Il canadese se la vedrà con il 22enne francese Ugo Humbert, che ha sbarrato la strada al nostro Fabio Fognini.

L'azzurro, va ricordato, è lontano dalla condizione migliore, dopo l'intervento chirurgico a entrambe le caviglie. Ma contro il transalpino, n. 42 del mondo, alla sua prima apparizione al Foro Italico, ha mostrato progressi importanti. Che, tuttavia, non sono bastati contro il tennis conservativo di Humbert che, quando ha capito di trovarsi di fronte un Fognini falloso (51 gli errori gratuiti), si è quasi limitato a mettere la palla in campo (appena 7 vincenti per lui). Dal canto suo Fabio, numero 13 del mondo e testa di serie numero 7 del torneo, si è fatto prendere troppo presto dal nervosismo: nel silenzio del Centrale le sue urla contro se stesso sono cominciate a risuonare già al terzo game. Alla fine Humbert si è imposto 7-5 7-6 (4), in un match in cui il vantaggio del servizio non è quasi mai esistito: ben 11 i break, compresi i primi sei giochi di fila dell'incontro.

Stacca il pass per gli ottavi anche l'argentino Diego Schwartzman, sicuramente più a suo agio sulla terra rossa dell'australiano John Millman, che comunque ha costretto l'avversario a due parziali abbastanza combattuti: 6-4 7-6 (1) il punteggio finale in favore dell'argentino, semifinalista del Masters 1000 capitolino nel 2019.

Ultimo aggiornamento: 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA