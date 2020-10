La romena Simona Halep, ex n.1 del tennis mondiale, è risultata positiva al Covid-19. Lo fa sapere lei stessa su Twitter spiegando che «sto recuperando e mi sento bene». «Volvo far sapere a tutti che sono positiva al Covi -scrive la campionessa in carica di Wimbledon -, e ora sono in isolamento e con sintomi lievi. Sto bene, anche questa passerà».

Ultimo aggiornamento: 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA