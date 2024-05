GT2 European Series: Maserati vince nel circuito di casa a Misano, a KTM la seconda gara

MISANO ADRIATICO – Ancora uno pari.

Sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, Maserati e KTM hanno conquistato un successo a testa, esattamente come avvenuto nella tappa di apertura del Fanatec GT2 European Series a Le Castellet. A trionfare nella gara del sabato sono stati Carlo Tamburini e Leonardo Gorini portando al successo casalingo la Maserati MC20 del team LP Racing. La corsa della domenica ha invece visto Reinhard Kofler e Martin Koch, al volante della KTM X-Bow del team MZR, tagliare per primi il traguardo. Al termine del fine settimana romagnolo, a salire al comando della classifica generale è la coppia Maserati LP Racing.

Allo spegnimento dei semafori di Gara 1 è stato Gilles Vannelet a beffare il poleman Philippe Prette prendendo le redini della gara. Anche al restart, avvenuto al terzo passaggio dopo aver spostato la KTM X-Bow di Jan Krabec rimasta ferma in pista, Vannelet ha mantenuto il comando seguito dalle Maserati di Prette e Gorini. Dopo un forte pressing, Prette ha quindi rotto gli indugi riprendendosi la prima posizione ai danni di Vannelet.

Ma, all’apertura della finestra per il cambio pilota, Gorini è stato il primo a rientrare ai box cedendo il volante della MC20 GT2 a Tamburini. Sfruttando la pista libera, l’italiano ha iniziato a inanellare una sequenza di giri veloci. L’undercut ha funzionato e Tamburini si è trovato al comando quando Jean-Luc Beaubelique è rientrato in pista al posto di Vannellet. Uscito davanti a Prette (che corre da solo), il pilota della Mercedes Akkodis ASP ha però commesso un errore lasciando via libera sia alla Maserati che alla KTM di Kofler, subentrato a Koch.

Tamburini ha quindi allungato tagliando indisturbato il traguardo per primo. Mentre, alle spalle dell’italiano, si è assistito al duello tra Prette e Kofler. Ad avere la meglio è stato l’austriaco della KTM che ha infilato il pilota Maserati artigliando la seconda posizione. Prette, terzo assoluto, ha però conquistato la vittoria di classe Am. Quarto posto per Loris Hezemans che nelle battute finali ha sorpassato Beaubelique. Secondo in classifica Am, il pilota della Mercedes ha preceduto Alexander Leroy che, con la Maserati MC20 del TFT Racing, ha completato il podio di classe.

A dir poco caotica la partenza di Gara 2, caratterizzata da un tamponamento multiplo. A farne le spese sono state le Mercedes AMG di Beaubelique, Jörg Viebahn e Ludovic Badey, oltre alla Maserati MC20 di Prette. La ripartenza, avvenuta al terzo passaggio, ha visto Tamburini mantenere il comando delle operazioni seguito da Kofler, mentre Erik Janis è stato costretto a parcheggiare la sua KTM a bordo pista per noie meccaniche.

A differenza di quanto visto nella gara di ieri, Tamburini non è però riuscito a prendere il largo. Anzi, il pilota della Maserati del team LP Racing ha dovuto contenere gli attacchi di uno scatenato Kofler. L’austriaco ha tenuto sotto pressione il leader della gara, per poi sorpassarlo in corrispondenza dell’apertura della pitlane per il cambio pilota. Scivolato al secondo posto, Tamburini è quindi rientrato ai box per cedere il volante della Maserati a Gorini. Con un handicap di dieci secondi, da scontare per aver vinto la prima gara, lo svizzero è quindi sceso in quinta posizione.

Kofler ha invece consegnato la KTM a Koch al primo posto. Lo svizzero ha quindi dovuto gestire l’ampio vantaggio sugli inseguitori. Inizialmente un compito facile, fin quando la portiera sinistra della X-Bow si è aperta costringendo Koch ad affrontare la maggior parte del suo stint in queste condizioni. Nonostante ciò, lo svizzero è riuscito a tagliare per primo il traguardo seguito da Gorini. Protagonista di un’intensa rimonta, lo svizzero della Maserati LP Racing ha infilato, in sequenza, Michael Dopplemayr, Eric De Doncker e Thomas Andersen, quest’ultimo ha completato il podio assieme a Simon Birch.

In classe Am la vittoria si è decisa in volata sul traguardo con Alexandre Leroy, sulla Maserati MC20 del TFT Racing, che ha vinto per soli 77 millesimi su Dominik Olbert, in coppia con Denis Liebl sulla KTM del Razoon. Sehdi Sarmini e Klaus Angerhofer, settimi assoluti, hanno completato il podio di classe. Il prossimo appuntamento della GT2 European Series sarà sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps, nello stesso weekend della celebre 24 ore.

Fanatec GT2 European Series – Misano: Risultati Gara 1 Risultati Gara 2