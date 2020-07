Gp Spagna, Quartararo vince davanti a Vinales e Dovizioso. Caduta rovinosa per Marquez, si teme per il polso

JEREZ - Il francese Fabio Quartararo vince il Gp di Spagna, la prima gara della MotoGp dopo lo stop per il coronavirus. Il pilota della Petronas ha dominato la gara spagnola chiudendo davanti a tutti per il suo primo successo precedendo la Yahama di Maverick Vinales e la Dicati di Andrea Dovizioso. A pochi giri dalla fine, è uscito di scena Marc Marquez, volato via su un cordolo dopo aver recuperato dalla 16esima alla seconda posizione. Si teme per un infortuno serio al polso per il campione spagnolo. A 4 giri dalla fine il campione del mondo della Honda prende un cordolo perdendo il controllo della moto e volando in aria sbatte violentemente sulla pista. Subito soccorso lo spagnolo si rialza sulle sue gambe, ma poi viene portato via in barella. Ultimo aggiornamento: 15:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA