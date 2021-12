Goggia domina la discesa di Lake Louise, buona prova delle sorelle Delago

Un dominio senza se e senza ma. Sofia Goggia fa un altro sport a Lake Louise, in Canada, e si prende di forza la discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino. L’atleta delle Fiamme Gialle ha rifilato un secondo e mezzo (1”47 per l’esattezza) alla prima inseguitrice, ossia l’americana Breezy Johnson mentre l’austriaca Mirjam Puchner è terza al traguardo a uno e 54. “Avevo qualche pensiero alla vigilia, l’ultima cosa che mi aspettavo era vincere con un vantaggio del genere – ha commentato Sofia -. Oggi potevano imporsi almeno dieci ragazze e farlo con un gap del genere è veramente strabiliante. Si può ancora migliorare ma è un bell’inizio. Sentivo che mi stavo portando dietro tanta velocità, ad un certo punto sono stata costretta a frenare prima del curvone per poi accelerare, ho preso così tanta velocità che non riuscivo quasi a stare dietro agli sci”. Con questo sigillo, la bergamasca è salita a quota 12 affermazioni in Coppa del mondo: meglio di lei solamente Deborah Compagnoni e Federica Brignone (16) e Isolde Kostner (15). In totale, l’Italia dello sci alpino femminile adesso conta 102 successi nella sua storia. Ottimo piazzamento pure per l’altra italiana Nadia Delago, sesta a 2”09 mentre la sorella Nicol è ottava. Lontanissima la statunitense Mikaela Shiffrin, che ha chiuso con un ritardo di tre secondi e 60 centesimi dalla vetta. Domani a Lake Louise va in scena una seconda discesa, dunque un’altra ghiotta occasione per Sofia Goggia.