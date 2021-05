Il trevigiano Vendrame vince in Romagna: sua la tappa in volata su Hamilton: «Pensare che volevo smettere»

BAGNO DI ROMAGNA - Sul traguardo di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), traguardo della 12. tappa del Giro d'Italia, partita da Siena, il corridore trevigiano Andrea Vendrame ha vinto battendo l'australiano Chris Hamilton dopo uno sprint a due la tappa, lunga 212 chilometri.

Il colombiano Egan Bernal (Ineos) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale. Domani tredicesima frazione, con partenza da Ravenna e arrivo a Verona dopo 198 km.

APPROFONDIMENTI GIRO D'ITALIA Lo sprint vittorioso di Vendrame dopo 212 km di gara CICLISMO Giro, cade Alessandro De Marchi, va via in ambulanza CICLISMO Giro a Nordest: tappe, programma ed eventi Venerdì arrivo a... L'ARRIVO SULLO ZONCOLAN Giro, in 12 minuti bruciati 1.000 biglietti per la salita

E' la seconda vittoria italiana al Giro d'Italia 2021: Vendrame si è imposto al termine di una lunga fuga che è andata via con difficoltà ma che il gruppo ha lasciato scorrere fino al traguardo. La frazione presentava 4 gran premi della montagna distribuiti su 212 km.

Alla volata finale arrivano Vendrame, l'australiano Hamilton, George Bennett e l'altro azzurro Gianluca Brambilla. Vendrame s'invola verso il traguardo, seguito dal solo Hamilton che non riesce a contrastarlo. Per il ventiseienne è il primo trionfo alla corsa rosa. «E pensare che nel 2016 stavo per smettere perchè ho avuto un grave incidente da dilettante. Poi, grazie al lavoro fatto con la Zalf, son passato professionista. Stasera vorrei festeggiare con un po' di prosecco, visto che sono veneto, ma credo che i miei compagni preferiscano lo champagne» ha detto il coneglianese dopo la vittoria. Decisamente seccato, dopo il traguardo, Gianluca Brambilla, vicentino di Tezze sul Brenta: «Nulla da spiegare, chiedete a Bennett come si perdono le corse» ha detto. In un primo momento l'organizzazione gli aveva assegnato il terzo posto, poi invece lo ha dato a Bennet, con o stesso tempo.

Il podio di tappa

1) VENDRAME Andrea - AG2R CITROEN TEAM - 05:43:48

2) HAMILTON Christopher - TEAM DSM - + 00:00

3) BENNETT George - JUMBO-VISMA - + 00:15

L'ordine d'arrivo

L'ordine d'arrivo della 12/a tappa del 104/o Giro d'Italia di ciclismo, da Siena a Bagno di Romagna (Forlì-Cesena), lunga 212 chilometri.

1. Andrea Vendrame (Ita) in 05h43'48" (10" abbuono) 2. Christopher Hamilton (Aus) s.t. (06" abbuono) 3. George Bennet (Nzl) a 15" (04" abbuono) 4. Gianluca Brambilla (Ita) (Nzl) s.t. 5. Giovanni Visconti (Ita) a 01'12" 6. Geoffrey Bouchard (Fra) a 01'25" 7. Nicolas Edet (Fra) a 01'47" 8. Simone Petilli (Ita) s.t. 9. Mikkel Honoré (Dan) a 03'00" 10. Simone Ravanelli (Ita) a 04'19" (02" abbuono) 11. Dries De Bondt (Bel) a 07'07" (03" abbuono) 12. Guv Niv (Isr) s.t. 13. Natnael Tesfazion (Eri) a 07'13" 14. Vincenzo Albanese (Ita) s.t. 17. Egan Bernal (Col) a 10'14".

La classifica generale

1) Egan Arley BERNAL GOMEZ - INEOS GRENADIERS - 48:29:23 - 00:00

2) Aleksandr VLASOV - ASTANA - PREMIER TECH - 48:30:08 - 00:45

3) Damiano CARUSO - BAHRAIN VICTORIOUS - 48:30:35 - 01:12

4) Hugh John CARTHY - EF EDUCATION - NIPPO - 48:30:40 - 01:17

5) Simon Philip YATES - TEAM BIKEEXCHANGE - 48:30:45 - 01:22