Giro d'Italia 2022, la corsa rosa partirà il 6 maggio da Budapest: ripreso il vecchio progetto tramontato per il Covid

La corsa rosa tornerà al vecchio progetto. Secondo quanto riferisce l'Adnkronos, infatti, il Giro d'Italia 2022 partirà venerdì 6 maggio da Budapest, e seguiranno poi altre due tappe in Ungheria prima che la carovana si trasferisca in Italia.

L'organizzazione di Rcs Sport ha pubblicato oggi l'invito alla presentazione della «Grande partenza», che si svolgerà il 3 novembre nella capitale ungherese. Viene così ripreso il piano del 2019 per l'edizione del 2020, poi vanificato dall'arrivo della pandemia. Quell'edizione vide per la prima volta lo svolgimento in autunno, con partenza dalla Sicilia, prima tappa la crono Monreale-Palermo vinta da Filippo Ganna.

