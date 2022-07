Giro Donne 2022, quarta tappa a Cesena: dove vederla in tv e streaming

Il continente accoglie il Giro Donne 2022. Dopo un inizio da applausi in Sardegna e il giorno di pausa per il trasfiermento, oggi lunedì 4 luglio la grande gara ciclistica femminile riprende il via con la “Cesena - Cesena”. E cominciano anche le sfide per le esperte di scalata. La manifestazione ha registrato un grande successo televisivo e in streaming, dove migliaia di utenti hanno seguito una gara molto entusiasmante. Partenza prevista alle 14 che sarà trasmessa in diretta televisiva e che sarà seguita anche dal Messaggero con highlights e approfondimenti.

Dove vedere il Giro Donne in tv e streaming

Quarta tappa al via, dicevamo. La "Cesena-Cesena" sarà trasmessa in tv grazie alla copertura Rai che consentirà agli appassionati di seguire l'evento in diretta e in chiaro. Le immagini si accenderanno a partire dalle 14, su Rai 2. Per chi è iscritto a Rai Play, sulle app e sulle smart tv sarà possibile usufruire del servizio streaming. La tappa che potrebbe già rivoluzionare la classifica andrà in onda anche su Eurosport 1 (e su DAZN Italia) e Discovery+ (Live Digital Feed). Grazie al sito ufficiale della manifestazione, sarà possibile restare aggiornati su giroditaliadonne.it e sulla pagina Facebook "Giro Donne"