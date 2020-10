Giro d'Italia, Dominio Ineos: Geoghegan Hart vince la maglia rosa, Ganna la cronometro

E' dominio Ineos-Grenadiers nell'ultima tappa del Giro d'Italia, la cronometro da Cernusco sul Naviglio a Milano di 15,7 km. La tappa ha decretato Tao Geoghegan Hart vincitore finale dell'edizione numero 103 della corsa rosa: il corridore londinese era partito a pari merito con Jai Hindley, corridore australiano del Team Sunweb, che ieri ha vestito il simbolo del primato solo per una questione di centesimi di secondo. La prova contro il tempo nel capoluogo medeghino ha quindi decretato che Hart è il secondo britannico nella storia capace di vincere il Giro d'Italia dopo il successo di Chris Froome nel 2018.

Il londinese è riuscito a rifilare un distacco di 39 secondi a Jai Hindley al termine della cronometro e nell'albo d'oro succede a Richard Carapaz, trionfatore nel 2019. Per la Ineos-Grenadiers è un trionfo schiacchiante, non solo perchè è arrivata la vittoria finale della maglia rosa ma anche perchè la squadra oggi ha ottenuto la settima vittoria di tappa in questa edizione della corsa grazie a Filippo Ganna, campione del mondo della cronometro, che ha ottenuto il suo quarto successo personale nella corsa rosa. Per la squadra britannica, altri due successi sono arrivati con Tao Geoghegan Hart e uno con Jhonathan Narvarez.

La formazione diretta da Dave Brailsford era reduce da un Tour de France non in linea con le aspettative per il ritiro di Egan Bernal. Anche il Giro d'Italia non era iniziato con il pede giusto: durante la terza tappa, infatti, Geraint Thomas, che era il capitano designato della Ineos-Grenadiers, è caduto per colpa di una borraccia che vagava in mezzo alla strada e ha riportato la frattura della clavicola. Delusa, invece, la formazione olandese del Team Sunweb, che vede Jai Hindley in seconda posizione e Wilco Kelderman in terza, entrambi battuti dal corridore britannico.

