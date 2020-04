L’Androni Giocattoli - Sidermec con la coppia Matteo Spreafico (miglior tempo individuale 0:58'08") e Luca Chirico, ha vinto la seconda frazione del Giro d'Italia Virtual: 32.7 chilometri da Linaro a Sogliano al Rubicone. L’Astana in corsa oggi con Omar Fraile e Hugo Houle, mantiene la Maglia Rosa, precedendo in classifica generale, con un vantaggio di 10'19" l’Androni Giocattoli - Sidermec e di 15'38" la Nazionale italiana, rappresentata oggi da Sonny Colbrelli e Giovanni Aleotti.

Nella Pink Race, la corsa femminile, la vittoria è andata alla Movistar Team Women (tempo complessivo di 2:31'56"), con Gloria Rodriguez e Katrine Aalerud. Secondo posto con un ritardo 4’40” per la Trek-Segafredo di Elisa Longo Borghini e Lucinda Brand. La Nazionale italiana (a 27'49" con Elena Cecchini and Marta Cavalli) ha completato il podio di giornata. La Trek-Segafredo conserva il primato nella generale con 6'23" di vantaggio sulla Movistar Team Women e 27'27" sulla Nazionale italiana.

Una tappa interessante quella di oggi, con un percorso collinare dedicato alla Nove Colli di Cesenatico, dove le difficoltà non sono mancate.

Il Giro d’Italia Virtual, legato ad una raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana, tornerà venerdì con i grandi ex (Legends): Matteo Montaguti, Ivan Basso, Stefano Garzelli, Alessandro Ballan, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi, Stefano Allocchio e Alessandro Bertolini.

I professionisti invece, torneranno a sabato prossimo con la frazione di 26,9 chilometri da Udine a San Daniele del Friuli, con un dislivello di 550 metri.

Intanto anche il Giro di Svizzera è diventato virtuale. La prima tappa di oggi è stata vinta da Rohan Dennis, che ha percorso i 26,62 km del percorso in 53'07". Alle sue spalle, staccato di 1'09", troviamo l'irlandese Nicholas Roche della Sunweb (già terzo al Giro delle Fiandre Virtual) e lo stesso Whelan della EF Education First, giunto a 1'20".

Nelle corse virtuali i corridori su rulli di ultima generazione e collegati ad un computer, possono pedalare dalle loro case, simulando il vero percorso di gara. In queste gare, professionisti e amatori possono correre insieme, con lo stesso coefficiente di difficoltà, Ma le classifiche restano separate.



Le prossime tappe

3° tappa sabato 25 aprile: Udine > San Daniele del Friuli: ultimi 26,9 km – Dislivello 550 m.

• 4° tappa mercoledì 29 aprile: Bassano del Grappa > Madonna di Campiglio: da Villa Rendena ultimi 25,9 km – Dislivello 930 m.

• 5° tappa sabato 2 maggio: Pinzolo > Laghi di Cancano: da Bocca del Braulio ultimi 30 km – Dislivello 710 m.

• 6° tappa mercoledì 6 maggio: Alba > Sestriere: da Briancon ultimi 31,5 km – Dislivello 1.180 m.

• 7° tappa sabato 9 maggio: Cernusco Sul Naviglio > Milano: Cronometro Tissot - 15,7 km – Dislivello 30 m. Ultimo aggiornamento: 20:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA