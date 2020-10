L'australiano Brian O'Connor ha vinto in solitaria e per distacco la tappa di MADONNA DI CAMPIGLIO! L'austriaco Pernstainer secondo, guadagna molto in classifica generale. Sul podio di giornata anche De Gendt.

Il portoghese Almeyda resta maglia rosa.

O'Connor ieri, a San Daniele del Friuli (Udine), si era piazzato al secondo posto, oggi è riuscito a centrare il successo.

Anonima purtroppo la gara degli italiani.

Ultimo aggiornamento: 16:31

