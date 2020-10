Giro d'Italia, impresa di Filippo Ganna: vince in solitaria la quinta tappa

Grande impresa di Filippo Ganna a Camigliatello Silano: il corridore della Ineos Grenadiers ottiene la second avittoria in questo Giro d'Italia, dopo aver vinto la cronometro di Palermo, che gli è valsa la prima maglia rosa. Il campione del mondo nella cronometro è andato in fuga nella tappa percorsa interamente nel territorio calabrese insieme a Salvatore Puccio, suo compagno di squadra, e con altri sei corridori. Sull'ultima salita di Montescuro, Ganna è riuscito a imporre il proprio ritmo, facendo una vera e propria cronoscalata sotto un meteo da lupi, con nuvole basse e pioggia.

Nel frattempo il gruppo riprendeva i fuggitivi sotto l'impulso della Trek-Segafredo di Vincenzo Nibali, ma l'apoteosi è tutta per Ganna, che al traguardo bacia la maglia come un bomber durante una partita di calcio. Un'impresa per l'azzurro, con oltre 100 km di fuga in una tappa lunga ben 225 km. La volata del gruppo viene vinta da Patrick Konrad, che chiude in seconda posizione davanti a Joao Almeida, che conserva la maglia rosa.

Domani si svolgerà la sesta tappa del Giro d'Italia, 188 km da Castrovillari a Matera.

Ultimo aggiornamento: 17:50

