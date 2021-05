Ciclismo, Trek Segafredo annuncia la presenza di Nibali al Giro: «Lo Squalo è tornato»

«Ci servirà una barca più grande! The Shark-Vincenzo Nibali sta arrivando al Giro d'Italia!», con queste parole il team Trek Segrafredo ha annunciato la partecipazione di Nibali al Giro che parte sabato 8 maggio. L'annuncio è arrivato via social - Instagram e Twitter - anticipando prima con il messaggio con un divertente «Attention, there is something in the water», con, in sottofondo, il tema del celebre film lo Squalo di Steven Spielberg. Nibali è caduto in allenamento lo scorso 14 aprile, procurandosi la frattura del polso destro che avrebbe potuto compromettere la sua presenza alla competizione ciclistica. Il giorno dopo il ciclista siciliano è stato operato al radio, iniziando subito l'attività di recupero che ha portato al rientro in così poco tempo.

