Ciclismo, dialogo tra Rcs e Discovery: ipotesi Giro d'Italia sul Nove

È in corso un dialogo tra Rcs Sport e il gruppo Discovery per i diritti in chiaro del Giro d'Italia. La Corsa Rosa potrebbe sbarcare sul canale Nove e lasciare così la Rai, i cui diritti sono scaduti a fine 2020. La tv di Stato ha trasmesso il Giro nelle ultime 23 edizioni. Anche Mediaset, broadcaster del Giro d'Italia dal 1993 al 1997, si è interessata per trasmettere la corsa ma un accordo con il Biscione appare più improbabile. Il gruppo Discovery detiene già i diritti del ciclismo e li trasmette sui canali pay di Eurosport.

