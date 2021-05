Giro d'Italia, vince Egan Bernal, Caruso secondo. La crono a Filippo Ganna

MILANO - Il colombiano Egan Bernal, 24 anni, ha vinto la edizione n. 104 del Giro d'Italia. Nell'ultima tappa, una cronometro individuale di 30.3 km con partenza da Senago e arrivo in Piazza Duomo a Milano, si è imposto Filippo Ganna, 24 anni, campione del mondo di inseguimento individuale. Entrambi vestono i colori della Ineos Grenadier, doppia festa sotto la Madonnina per la squadra.

Il siciliano Damiano Caruso, 33 anni, compie l'impresa e da gregario pluriennale certifica la sua stoffa di campione chiudendo secondo la Corsa Rosa. Terzo in classifica generale il britannico Simon Yates.

Bernal: «Ho vinto la corsa più bella»

«Questa maglia è speciale, il Giro è la corsa più bella nel paese più bello del mondo. È una maglia bella da portare e vincere così... davvero non ho parole per descrivere quello che sento». Sono le prime parole di Egan Bernal ai microfoni della Rai dopo la vittoria del Giro - È difficile da credere questo che sta succedendo, ho appena vinto un Giro e non ho parole davvero, sembra che sono calmo ma dentro ho tante emozioni dopo quello che è successo negli ultimi due anni. Non potrò dimenticare tante cose di questo Giro, dalla prima tappa vinta, prendendo abbuoni, facendo sprint in pianura: questo sono io, è il ciclismo che mi piace, ho trovato la libertà di correre come mi piace».

Caruso, splendido secondo: «Emozioni incredibili»

«Sono state le mie tre settimane. Incredibile quello che sto provando, dopo quello successo in tre settimane piene di emozioni, è stato un mix incredibile. Oggi mi ritrovo qui, al secondo posto, chi l'avrebbe mai pensato. E' qualcosa di incredibile - è il commento a caldo di Damiano Caruso dopo aver chiusto al secondo posto il Giro d'Italia - La crono l'ho fatta forte perché è sempre meglio farla in maniera concentrata ma senza prendere rischi. Me la sono goduta nell'ultimo chilometro. Se sono qui è anche merito della mia famiglia».