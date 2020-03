Membra comitato olimpico Kaori Yamaguchi: «Rinviamo i Giochi»

Le Olimpiadi di Tokyo rischiano di saltare davvero. È l'opinione di Kaori Yamaguchi, membra del comitato olimpico giapponese che in un'intervista al quotidiano Asahi incrementa la pressione sul comitato organizzatore internazionale, e aggiunge la sua voce a una serie di personalità di rilievo contrarie all'organizzazione dei giochi. «Mi domando chi di noi possa essere contento di ospitare le Olimpiadi in luglio mentre stiamo attraversando una criticità talmente ampia a livello globale, capace di stravolgere un numero così elevato di persone?», ha detto Yamaguchi, ex campionessa di Judo e medaglia di bronzo ai giochi olimpici di Seul nel 1988. Per contenere i rischi di un'espansione del coronavirus in Giappone, le autorità hanno interrotto i calendari sportivi della stagione del Baseball, della J-League del calcio, così come tutti i principali tornei scolastici sportivi. Yamaguchi ha descritto l'attuale periodo di riluttanza a parlare apertamente di un possibile rinvio dei giochi al periodo durante la Seconda guerra mondiale. «In Giappone, nelle fasi finali del conflitto molte persone sentivano di non poter esprimere la loro opinione pur sapendo che il Paese avrebbe perso la guerra. Allo stesso modo molti membri del Comitato olimpico giapponese (Joc) oggi si sentono scoraggiati nell'affermare che un rinvio dei giochi possa essere in effetti la migliore soluzione». I commenti di Yamaguchi hanno sollevato l'ira del presidente dello Joc Yasuhiro Yamashita, spiega l'Asahi. «È comprensibile che altre persone abbiano diverse opinioni, ma è estremamente spiacevole che a fare questi commenti sia un membro all'interno del Joc», ha detto Yamashita ai giornalisti. I commenti di Yamaguchi sono arrivati in coincidenza dell'arrivo della fiamma olimpica nella base militare di Matsushima, nella mattina di venerdì, dove l'evento è stato celebrato in forma ridotta per contenere l'espansione del virus. Yamaguchi ha anche detto che il Cio dovrebbe fissare una scadenza alla data in cui verrà comunicata la decisione finale e che lei stessa intende esporre la propria posizione davanti al direttivo dello Joc, il prossimo venerdì. Ultimo aggiornamento: 10:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA